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Službenici saobraćajne policije u Herceg Novom, u mestu Kumbor, kontrolisali su i lišili slobode V.G. iz Nikšića zbog odbijanja testiranja na prisustvo droga u organizmu.

„Sud za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu od 1.500 evra i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od četiri meseca“, objavila je policija na mreži X.

Kurir.rs/RTCG

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