Crna Gora
ODBIO TEST NA DROGU, PA PAPRENO KAŽNJEN! Vozač iz Nikšića mora da plati 1.500 evra i četiri meseca ne sme za volan
- Saobraćajna policija u Kumboru lišila je slobode V.G. iz Nikšića zbog odbijanja testiranja na drogu.
- Sud za prekršaje izrekao mu je kaznu od 1.500 evra i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na četiri meseca.
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Službenici saobraćajne policije u Herceg Novom, u mestu Kumbor, kontrolisali su i lišili slobode V.G. iz Nikšića zbog odbijanja testiranja na prisustvo droga u organizmu.
„Sud za prekršaje mu je izrekao novčanu kaznu od 1.500 evra i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od četiri meseca“, objavila je policija na mreži X.
Kurir.rs/RTCG
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