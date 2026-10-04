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Iranski državljanin, optužen u SAD za hakovanje stotina organizacija, ove sedmice je izručen američkim vlastima iz Crne Gore.

Postupajući po nalogu FBI-ja za hapšenje, crnogorske vlasti uhapsile su ovu osobu, piše portal „SecurityWeek“.

U pitanju je Amir Barati, koji ima dvojno državljanstvo Turske i Irana, 25. juna.

„Osumnjičeni je optužen da je učestvovao u brojnim sajber-napadima na američke organizacije počev od 2013. godine. Ti napadi izazvali su gubitke veće od 3,4 milijarde dolara. Crnogorske vlasti nisu imenovale ovu osobu, već su navele njene inicijale, A.B., i da ima 40 godina. U avgustu su SAD otpečatile optužnicu sa 14 tačaka protiv 17 članova kompanije Mabna Institute sa sedištem u Iranu, zbog hakerskih aktivnosti usmerenih protiv stotina subjekata u SAD i inostranstvu“, navedeno je u tekstu.

U optužnici se Amir Barati navodi kao jedan od članova Mabna Institute koji je vršio upade u računarske sisteme u ime kako Islamske revolucionarne garde Islamske Republike Iran (IRGC), tako i privatnih organizacija, dodaje se.

„Prema optužnici, osumnjičeni su pokrenuli napade na 144 univerziteta u SAD i 178 u inostranstvu, 42 privatne kompanije u SAD i 11 u inostranstvu, pet američkih državnih agencija i najmanje dve nevladine organizacije. Pojedinci su ukrali više od 31 terabajta naučnih resursa, uključujući akademske podatke i intelektualnu svojinu, kao i naloge elektronske pošte zaposlenih. Ukradene informacije predate su iranskoj vladi i prodavane iranskim univerzitetima“, ističe se.

Američka vlada nudi nagrade u iznosu do deset miliona dolara za informacije o petorici iranskih hakera, koje optužuju da su umešani u napade.