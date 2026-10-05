Jedna osoba poginula je danas oko 12:40 sati u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Princeza Ksenija, u mestu Pelev Brijeg
Crna Gora
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Prema do sada dostupnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva vozila.
Iz Uprave policije nezvanično je saopšteno da je jedna osoba stradala, dok je suvozač poginulog zadobio lake telesne povrede.
Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta trenutno je u prekidu.
Uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima nesreće.
(Kurir.rs/Pobjeda)
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