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Prema do sada dostupnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva vozila.

Iz Uprave policije nezvanično je saopšteno da je jedna osoba stradala, dok je suvozač poginulog zadobio lake telesne povrede.

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta trenutno je u prekidu.

Uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima nesreće.

(Kurir.rs/Pobjeda)

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