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U udesu koji se juče oko 12 časova i 40 minuta dogodio na auto-putu Princeza Ksenija, u mestu Pelev brijeg, poginula je jedna osoba.

Kako je Portalu RTCG rečeno iz Uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila.

Poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede.

Saobraćaj na tom delu auto-puta bio je u prekidu.

Kurir.rs/RTCG

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