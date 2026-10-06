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U udesu koji se juče oko 12 časova i 40 minuta dogodio na auto-putu Princeza Ksenija, u mestu Pelev brijeg, poginula je jedna osoba.

Kako je Portalu RTCG rečeno iz Uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila.

Poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede.