Crna Gora
TRAGEDIJA NA AUTO-PUTU PRINCEZA KSENIJA: Poginuo 55-godišnji muškarac, suvozač lakše povređen
- Na auto-putu Princeza Ksenija kod Pelevog brijega juče oko 12.40 dogodio se udes u kojem je poginula jedna osoba.
- U nesreći su učestvovala dva vozila, a stradao je 55-godišnji Pljevljak dok je suvozač lakše povređen.
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U udesu koji se juče oko 12 časova i 40 minuta dogodio na auto-putu Princeza Ksenija, u mestu Pelev brijeg, poginula je jedna osoba.
Kako je Portalu RTCG rečeno iz Uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila.
Poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede.
Saobraćaj na tom delu auto-puta bio je u prekidu.
Kurir.rs/RTCG
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