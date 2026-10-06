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Policija istražuje da li je sukob u kojem je juče ubijen Pljevljak Ivor J. povezan sa uličnom prodajom narkotika i neraščišćenim računima u tom poslu, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz više izvora.

Zbog sumnje da je nožem naneo smrtonosne povrede Jestroviću, nedugo nakon zločina uhapšen je njegov sugrađanin, tridesetpetogodišnji Behudin N..

Prema nezvaničnim saznanjima lista, prve informacije ukazuju da je sukob dvojice muškaraca, najpre verbalni, a potom fizički, povezan sa tim kriminalnim poslom. Policija motiv ubistva nije zvanično saopštila.

Iz pljevaljske bolnice zvanično je juče rečeno "Vijestima" da je Jestrović dovezen bez znakova života i da pokušaj reanimacije nije uspeo.

Jedan od izvora kazao je da je i osumnjičeni povređen u tuči koja je prethodila potezanju noža.

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Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da je juče oko 14.45 časova Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Pljevlja prijavljeno da je došlo do narušavanja javnog reda i mira usled čega je jedno lice zadobilo povrede.

„Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Pljevlja su odmah izašli na lice mesta, gde su zatekli I. J. iz Pljevalja, sa povredama nanesenim hladnim oružjem. Lice I. J. je podleglo povredama zadobijenim od hladnog oružja - noža“, piše u policijskom saopštenju.

Potvrdili su da je ubistvu, prema do sada utvrđenim činjenicama, prethodio verbalni, a potom i fizički sukob „između dva lica koja su se znala od ranije“.

„Pripadnici Odeljenja bezbednosti Pljevlja su, neposredno nakon izvršenog krivičnog dela, u kratkom roku identifikovali i ubrzo locirali osumnjičeno lice - B. N. (35), koje je stavljeno pod kontrolu policije. Policijski službenici su pronašli i izuzeli sredstvo izvršenja krivičnog dela - nož. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem nalogu se preduzimaju dalje mere i radnje u vezi sa ovim događajem, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštavana“, kazali su iz UP-a.

„Vijestima“ je juče nezvanično rečeno da je Nahodović višestruki izvršilac krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminala i trgovine narkotika.

Do zaključenja ovog broja lista dežurni tužilac nije kvalifikovao događaj.