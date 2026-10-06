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Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode R.V. (59) iz Zete, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

R.V. je lišen slobode jer je, kako se sumnja, juče izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je smrtno stradao M.A. (55) iz Pljevalja.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče, 5. oktobra 2026. godine, oko 12.40 časova, na auto-putu "Princeza Ksenija", u mestu Pelev Brijeg. U nezgodi su učestvovali putničko motorno vozilo kojim je upravljao M.A. i teretno motorno vozilo – kombi, kojim je upravljao R.V.

Dosadašnje policijsko-tužilačke mere i radnje ukazuju na sumnju da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je M.A., upravljajući vozilom iz pravca Smokovca ka Mateševu, zbog kvara na vozilu zaustavio vozilo u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, nakon čega je izašao iz vozila. Tom prilikom je iz istog smera naišlo teretno motorno vozilo kojim je upravljao R.V., koje je ostvarilo kontakt sa zaustavljenim vozilom.

Usled nastalog kontakta došlo je do pomeranja putničkog vozila i njegovog kontakta sa M.A., koji je potom zadobio povrede usled kojih je smrtno stradao.

Uhapšen vozač

Lake telesne povrede je zadobio putnik na zadnjem sedištu u vozilu smrtno stradalog.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je rukovodio uviđajem izvršenim na licu mesta. Po nalogu državnog tužioca, R.V. je nakon preduzetih mera i radnji, lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Uprava policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i stanju kolovoza, kao i drugim okolnostima koje utiču na bezbednost saobraćaja.