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Predsednik Crne Gore Jakov Milatović ocenio je, povodom poruka Zagreba da brod "Jadran"nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je reč o svojini vrednoj više od 2,7 milijardi dolara, da to nije realan zahtev.

Milatović je novinarima u Beranama, u okviru posete opštini, saopštio da nije dobro da se evropski put Crne Gore na taj način usporava. Milatović je naglasio da bi voleo da odnosi sa Hrvatskom budu najbolji mogući.

- Republika Hrvatska je dosad dosta pomagala Crnoj Gori i pravo da vam kažem, ne razumem ovoliko izjava u poslednje vreme sa njihove strane koje stalno vraćaju odnose u prošlost. Mislim da zajedno iz toga treba da izađemo i da gledamo u zajedničku budućnost, u okviru EU. Hrvatska je nama partner, prijatelj, ali mislim da i sa jedne i sa druge strane treba da bude pre svega fokus na konstruktivnost i na konstruktivne izjave - rekao je Milatović.

On je dodao da su zvaničnici EU više puta rekli da evropski put Crne Gore ne treba na bilo koji način uslovljavati kroz otvorena bilateralna pitanja.

- Crna Gora se vrlo jasno drži te preporuke. Voleo bih i da Hrvatska prosto razume ono što je preporuka naših evropskih partnera. Crna Gora je Hrvatskoj prijatelj, Hrvatska je Crnoj Gori prijatelj, dajte da malo više fokusa stavimo na stvari koje nas spajaju a puno manje na one koje su nas razdvajale u prošlosti, sigurno ne krivicom Jakova Milatovića, Milojka Spajića ili bilo koga drugog ko je danas na funkcijama u Crnoj Gori. Dajte da završimo zajedno naš evropski put i da se zajedno nađemo u Evropskoj uniji - rekao je Milatović.

Školski brod Jadran Foto: Shutterstock

Naglasio je da otvorena pitanja u principu ne bi trebalo da utiče na zatvaranje poglavlja, mada je realnost često drugačija od preporuke.

- Mi smo svedoci da se poglavlje 31 već više meseci ne zatvara, iako je u tehničkom smislu ono spremno za zatvaranje, upravo kočenjem od određenih bilateralnih stavova, pre svega od Republike Hrvatske - naveo je Milatović.

On je rekao da evropske integracije imaju tehnički i politički aspekt, naglašavajući da konačne odluke donose zemlje članice Evropske unije.

- Zato toliko puno fokusa stavljam upravo na unapređenje imidža Crne Gore u svakoj od zemalja članica, jer zemlje članice, uključujući i Hrvatsku, su one koje na kraju donose odluku, na osnovu preporuke koju dobiju od Evropske komisije - kazao je Milatović, prenosi portal RTCG.

Milatović očekuje da bi Crna Gora do leta naredne godine mogla da potpiše pristupni ugovor sa Evropskom unijom.

- Mislim da ćemo do leta naredne godine uspeti da potpišemo pristupni sporazum sa Evropskom unijom, nakon čega će onda uslediti ratifikacija od svake od zemalja članica - rekao je.

Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko od Hrvatske zvanično stigne zahtev za 2,7 milijardi dolara, Milatović je ponovio da ga smatra nerealnim.

- Ja sam ga pročitao u medijima, tako da ne bih dodatno hteo da to komentarišem. U svakom slučaju, mislim da je Vlada adresa za to pitanje - kazao je Milatović.