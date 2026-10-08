"Siđi ***** da te ubijem"...

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Nedavno uhapšeni Podgoričanin Raško Džankić još 2013. godine osuđen je u Francuskoj na 15 godina zatvora zbog ubistva svog zeta Dejana Vujisića, ali kaznu nikada nije izdržao, rečeno je "Vijestima".

Dan nakon presude donete 19. aprila 2013. godine francuski mediji izvestili su da je Džankić, nakon što se izvukao iz pritvora u kom je bio oko dve godine, "najverovatnije nestao u pravcu Crne Gore". Sagovornik "Vijesti" kazao je juče da zastupnici porodice oštećenog Vujisića godinama čine sve da Francuska traži izručenje Džankića nakon što se u Crnoj Gori okonča postupak koji se vodi protiv njega.

Džankić i njegova supruga Radmila Džankić slobode su lišeni krajem avgusta po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) lisice na ruke stavili su im u istrazi pokušaja ubistva vođe zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko kartela Igora Krstovića, koji je teško ranjen 28. januara 2020. godine u zetskom selu Balijače.

Specijalni tužioci sumnjiče taj bračni par da su pružali pomoć pojedinim pripadnicima kriminalne organizacije, nakon izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, krijući ih.

Ubistvo zeta

Bračni par Džankić hapšen je u Francuskoj nakon ubistva Vujisića. Oboje su 2013. godine osuđeni pred Porotnim sudom za Senu i Marnu, u Melunu - Radmila na pet godina uslovnog zatvora zbog saučesništva u ubistvu, a Raška, za kog je tužilaštvo tražilo doživotnu kaznu, na 15 godina zatvora.

Vujisić je ubijen 24. septembra 2007. godine, na kućnom pragu u Ulici ruža broj 1 u Ponto-Kombou.

Policajci koji su obavešteni da na toj lokaciji odjekuju pucnji, na stepeništu su zatekli tragove krvi, a između prvog i drugog sprata telo muškarca kako nepomično leži u lokvi krvi.

Iz sudskih spisa proizilazi da su odmah uzeli izjavu Fransoaz Vujisić, supruge žrtve, koja je odmah označila svog polubrata Raška kao izvršioca. Izjavu su potvrdili i njihova ćerka i rođak.

Spisi u koje "Vijesti" imaju uvid pokazuju da je Fransoaz istražiteljima ispričala da je popodne i veče tog dana provela sa bratom i snahom, da su posle roštilja u Sevranu, u departmanu Sena-Sen-Deni, svi svratili u porodični dom Vujisića. Rekla im je i da je tokom večeri izbila žestoka svađa između njenog supruga i polubrata zbog 10.000 evra koje je Raško navodno pozajmio svom zetu, da je došlo do fizičkog obračuna, nakon čega je Raško napustio stan, zaklinjući se da će mu "to naplatiti".

"Siđi ***** da te ubijem"...

Petnaest minuta kasnije začula je zvono i preko interneta glas svog brata, koji je vikao "Siđi ***** da te ubijem"...

Rekla je i da je uspaničeno pogledala kroz prozor i ugledala Radmilu za volanom automobila ispred ulaza, sa upaljenim motorom, da je preklinjala svog polubrata da ode, ali da je Raško zamahivao sa dva pištolja...

Nedugo nakon zločina oboje su uhapšeni. Raško Džankić bio je u pritvoru od septembra 2007. do septembra 2009. Tada je pušten da se brani sa slobode, pod sudskim nadzorom. Optužen je za ubistvo sa predumišljajem, ali mu je suđeno u odsustvu - pobegao je pre početka sudskog procesa. Kaznu od 15 godina nikada nije služio. Nalog za njegovo hapšenje izdat je 2013. godine.

"Raško Džankić je kriv zato što je u Pontault Combaultu (Sena i Marna), dana 24. septembra 2007, namerno lišio života Dejana Vujisića, sa predumišljajem. Radmila Matović, udata Džankić, kriva je što je u Pontault Combaultu (Sena i Marna), dana 24. septembra 2007, svesno učestvovala kao saučesnica, pružajući pomoć ili podršku radi olakšavanja pripreme ili izvršenja ubistva sa predumišljajem nad Dejanom Vujisićem... Sud i porota osuđuju u odsustvu, apsolutnom većinom glasova, Raška Džankića na kaznu od petnaest godina zatvora, osuđuju, apsolutnom većinom glasova, Radmilu Džankić, rođenu Matović, na kaznu od pet godina zatvora. I s obzirom na to da Radmila Džankić, rođena Matović, ispunjava uslove predviđene članovima 132-30 do 132-34 Krivičnog zakonika, određuju istom većinom, da se izvršenje ove kazne uslovno odloži“, piše u presudi u koju "Vijesti" imaju uvid.

"S obzirom na to da osuđeni Raško Džankić nije pristupio sudu i da je potrebno obezbediti njegovo dovođenje pred sud, imajući u vidu član 379-3 Zakonika o krivičnom postupku, izdaje se nalog za hapšenje Raška Džankića", piše u presudi.

U pritvoru od kraja avgusta

Rašku Džankiću i njegovoj supruzi Radmili, kao i članovima podgoričkog ogranka kavačke ćelije Balkanskog narko kartela, braći od stričeva Radosavu i Saši Stanišiću, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je tada pritvor do 30 dana.

Radosava i Sašu Stanišića SDT tereti da su umešani u pokušaj ubistva Igora Krstovića.

Zbog sumnje da su umešani u isto krivično delo, Radosav i Saša Stanišić uhapšeni su krajem avgusta po nalogu SDT-a.

U istoj akciji slobode su lišeni i Džankići.

Radosav Stanišić i Saša Stanišić se sumnjiče da su pokušali u januaru 2020. godine da ubiju Igora Krstovića po nalogu Radoja Živkovića Žutog i Milana Vujotića.

Krstović je teško ranjen 28. januara 2020. godine u zetskom selu Balijače, kada je na automobil u kojem se nalazio ispaljeno više hitaca iz automatskog oružja. Zbog pokušaja ubistva tog pripadnika zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, već se sudi Vidoju Stanišiću i njegovom rođaku Dragiši Bulatoviću.

Nakon hapšenja navodnih pripadnika podgoričkog ogranka kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela, iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac saopštili su za šta ih sumnjiče.