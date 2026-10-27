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Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 16-godišnjeg maloljetnika, zbog sumnje da je 23. oktobra koristeći baklju zapalio vozilo.

- Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u koordinaciji i saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, rasvetlili događaj u kojem je podmetnut požar na jednom vozilu i procesuirali maloletno lice osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela - saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije navode da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 23. oktobra obaveštena od strane građana da je u naselju Straševina došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između više lica, kao i do požara na putničkom motornom vozilu marke "Dacia Duster", koje je bilo parkirano na licu mesta.

Preduzimajući operativno-taktičke i kriminalističke mere i radnje u cilju rasvetljavanja svih okolnosti događaja, policijski službenici su identifikovali maloletnika starog 16 godina, iz Nikšića, koji se sumnjiči za podmetanje požara na pomenutom vozilu.

- Sumnja se da je maloletnik, koristeći pirotehničko sredstvo - baklju, izazvao požar na vozilu kojim su se prethodno dovezla lica povezana sa sukobom u kojem je učestvovalo lice blisko maloletniku, nakon čega se udaljio sa mjesta događaja", objasnili su iz policije.

Protiv maloletnika je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari.