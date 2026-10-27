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Zbog sumnje da je u autobusu koji je saobraćao na liniji Podgorica–Pljevlja prevozio više od kilogram marihuane, policija je uhapsila N. M. (20) iz Pljevalja, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbednosti Pljevlja su 25. oktobra, u mestu Đurđevića Tara, kontrolisali N. M., koji se nalazio u autobusu na liniji Podgorica–Pljevlja.

Tom prilikom, kako je saopšteno, kod njega su pronađena dva pakovanja sa više od jednog kilograma marihuane.

„N. M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.

Kurir.rs/RTCG

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