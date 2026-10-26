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Cena vize za Crnu Goru za ruske turiste iznosiće oko 35 evra za odrasle i približno 17,5 evra za decu mlađu od 14 godina, saopštio je Ruski savez turističke industrije (RST).

Vlada Crne Gore je u julu 2026. godine izmenila uredbu o viznom režimu. Od 1. novembra građanima Rusije biće potrebna viza za ulazak u zemlju, prenose RIA Novosti.

- Cena vize iznosiće okvirno 35 evra za odrasle i 17,5 evra za decu mlađu od 14 godina. Predviđa se da će turisti morati lično da podnose dokumentaciju - navodi se u saopštenju saveza.

"Očekuje se pad turističkog prometa"
Kako su istakli, pozivajući se na Darju Domostrojevu, direktorku za odnose s javnošću turoperatora "Inturist", potražnja za Crnom Gorom stagnira od pandemije, između ostalog i zbog nepostojanja direktnih avionskih linija, čak i u periodu kada je za ruske državljane važio bezvizni režim.

- Zato se ovog leta može očekivati još veći pad turističkog prometa - ocenila je Domostrojeva.

S druge strane, Ljudmila Blinkova, rukovodilac sektora za razvoj turističkih proizvoda u turoperatoru "ITM grup", izjavila je da je tokom protekle letnje sezone među ruskim turistima postojalo interesovanje za odmor u Crnoj Gori, ali da nije bilo masovne navale kakva bi se mogla očekivati uoči skorog uvođenja viznog režima.

- Na izbor destinacije uticali su i komplikovana logistika i nepostojanje direktnih letova. Stvarna slika i obim rezervacija moći će da se procene na proleće naredne godine, kada počne planiranje letnjih odmora - naglasila je Blinkova.

Kurir.rs/RT Balkan

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