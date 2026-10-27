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Saobraćajna policija je tokom prethodne sedmice sankcionisala 1.098 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli u objavi na društvenoj mreži X, obaveštenja o prekoračenju brzine biće dostavljena na kućne adrese još 199 vozača.

„Saobraćajna policija je tokom prethodne sedmice sankcionisala 1.098 vozača zbog prekoračenja brzine. Obaveštenja o prekoračenju biće uručena na kućne adrese za 199 vozača“, saopštili su iz policije.

Iz Uprave policije najavili su da će radarske kontrole biti pojačane.

„Uprava policije će u narednom periodu intenzivirati ovu vrstu kontrole saobraćaja“, poručili su iz policije.

Kurir.rs/RTCG

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