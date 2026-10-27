Crna Gora
STROŽE KONTROLE NA PUTEVIMA U CRNOJ GORI: Kažnjeno 1.098 vozača, obaveštenja stižu na kućne adrese za još 199
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Saobraćajna policija je tokom prethodne sedmice sankcionisala 1.098 vozača zbog prekoračenja dozvoljene brzine, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako su naveli u objavi na društvenoj mreži X, obaveštenja o prekoračenju brzine biće dostavljena na kućne adrese još 199 vozača.
„Saobraćajna policija je tokom prethodne sedmice sankcionisala 1.098 vozača zbog prekoračenja brzine. Obaveštenja o prekoračenju biće uručena na kućne adrese za 199 vozača“, saopštili su iz policije.
Iz Uprave policije najavili su da će radarske kontrole biti pojačane.
„Uprava policije će u narednom periodu intenzivirati ovu vrstu kontrole saobraćaja“, poručili su iz policije.
Kurir.rs/RTCG
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