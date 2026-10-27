Slušaj vest

Putnici u Crnoj Gori imaju pravo na odštetu u slučaju kašnjenja vozova i autobusa, dok prevoznicima koji ne budu poštovali nova pravila prete kazne od 800 do 2.500 evra, na osnovu propisa usklađenih sa standardima Evropske unije.

Nadležni su najavili i investicije u saobraćajnu infrastrukturu vredne više od 225 miliona evra, kao i nabavku tri nova vozila koja bi trebalo da budu puštena u saobraćaj do kraja 2028. godine, prenosi RTCG.

Kao ključna novina izdvaja se pravo putnika na naknadu štete u slučaju kašnjenja voza ili autobusa, dok nadležni već najavljuju novi investicioni ciklus vredan više od 225 miliona evra. Očekuje se i rekonstrukcija železničke pruge od Golubovaca do Bara.

Ministarstvo saobraćaja Crne Gore, koje je nadležno za pregovaračko poglavlje 14, već je donelo paket zakona o pravima putnika.

Prema novim propisima, putnici imaju pravo da podnesu prigovor prevozniku u slučaju kašnjenja autobusa ili voza, gubitka prtljaga, kao i ukoliko autobuska ili železnička stanica nije pristupačna osobama sa invaliditetom.

Ukoliko prevoznik ne postupi po prigovoru, putnici mogu da podnesu žalbu Ministarstvu saobraćaja Crne Gore.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteCrna GoraSTROŽE KONTROLE NA PUTEVIMA U CRNOJ GORI: Kažnjeno 1.098 vozača, obaveštenja stižu na kućne adrese za još 199
Policija Crna Gora
Crna GoraBEZ 35 EVRA NEMA ULAZKA U CRNU GORU! Nova uredba stupa na snagu od 1. novembra: Poznato i na koga se odnosi
Crna Gora evri
HrvatskaBUKTI SUKOB IZMEĐU ZAGREBA I PODGORICE Hrvatska udarila blokadu i postavila nemoguće uslove
shutterstock_1948375717.jpg
PlanetaRUSIJA UVODI VIZE CRNOJ GORI! Moskvi prekipelo: Nova pravila stupaju na snagu 1. novembra
Vladimir Putin