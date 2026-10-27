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Putnici u Crnoj Gori imaju pravo na odštetu u slučaju kašnjenja vozova i autobusa, dok prevoznicima koji ne budu poštovali nova pravila prete kazne od 800 do 2.500 evra, na osnovu propisa usklađenih sa standardima Evropske unije.

Nadležni su najavili i investicije u saobraćajnu infrastrukturu vredne više od 225 miliona evra, kao i nabavku tri nova vozila koja bi trebalo da budu puštena u saobraćaj do kraja 2028. godine, prenosi RTCG.

Kao ključna novina izdvaja se pravo putnika na naknadu štete u slučaju kašnjenja voza ili autobusa, dok nadležni već najavljuju novi investicioni ciklus vredan više od 225 miliona evra. Očekuje se i rekonstrukcija železničke pruge od Golubovaca do Bara.

Ministarstvo saobraćaja Crne Gore, koje je nadležno za pregovaračko poglavlje 14, već je donelo paket zakona o pravima putnika.

Prema novim propisima, putnici imaju pravo da podnesu prigovor prevozniku u slučaju kašnjenja autobusa ili voza, gubitka prtljaga, kao i ukoliko autobuska ili železnička stanica nije pristupačna osobama sa invaliditetom.