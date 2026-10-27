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Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, podneli su, po nalogu državnog tužioca, krivičnu prijavu protiv J. P. iz Nikšića, zbog sumnje da je počinila krivično delo prevara.

Sumnja se da je J. P. navedeno krivično delo počinila tako što je u periodu od 17. februara 2025. do 23. oktobra 2026. godine dovodila u zabludu oko 2.300 fizičkih i pravnih lica, tražeći novčane donacije za potrebe lečenja.

Prokockala više od 117.1000 evra

Prikupljeni novac, u ukupnom iznosu od 117.203 evra, kako se sumnja, umesto za lečenje, trošila je na platformama za onlajn klađenje kod više priređivača igara na sreću u Crnoj Gori.

Uprava policije apeluje na građane, pravna lica i organizacije da prilikom doniranja novčanih sredstava budu oprezni i, kada je to moguće, provere verodostojnost humanitarnih apela, identitet organizatora akcija i namenu prikupljanja novca.

Transparentnim vođenjem evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima, kao i proverom krajnjih korisnika donacija, doprinosi se namenskom korišćenju doniranog novca, smanjenju rizika od zloupotreba, zaštiti donatora i očuvanju poverenja u humanitarne akcije.