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U barskom naselju Bjeliši danas popodne došlo je do pucnjave kada je Z. S. iz pištolja teško ranio žensku osobu D. K., a potom istim oružjem oduzeo sebi život.

Kako je saopštio MUP Crne Gore, dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar danas je, oko 14 časova, prijavljeno da je u naselju Bjeliši u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, gde su zatekli muško lice Z. S. bez znakova života.

Detalji pucnjave

Prema prvim saznanjima, Z. S. je, kako se sumnja, pištoljem upucao žensku osobu D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život.

Nakon toga, Z. S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio.

Povređenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja lekarske pomoći.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i po nalogu postupajućeg tužioca, preduzimaju uviđajne i druge izviđajne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

O svim preduzetim merama i radnjama javnost će biti blagovremeno obaveštena.