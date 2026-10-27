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Žena D.K. podlegla je povredama nakon što ju je danas u Baru, u naselju Bjeliši, kako se sumnja, upucao emotivni partner Z.S. koji je nakon toga istim pištoljem izvršio samoubistvo, saopšteno je iz Uprave policije.

"Povodom događaja koji se danas, 27. oktobra 2026. godine, oko 14 časova dogodio u porodičnoj kući u naselju Bjeliši u Baru, kada je, kako se sumnja, Z.S. upotrebio vatreno oružje na štetu D.K., obaveštavamo javnost da je D.K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život, podlegla povredama u Opštoj bolnici u Baru", saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Uprave policije, navodi se, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici vrše uviđaj na licu mesta i preduzimaju sveobuhvatne policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar oko 14 sati prijavljena je upotreba vatrenog oružja u naselju Bjeliši. Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, gde su zatekli Z.S. bez znakova života.

"Prema prvim saznanjima, Z.S. je, kako se sumnja, upotrebio vatreno oružje, pištolj, na štetu ženskog lica D.K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život. Nakon toga, Z.S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio samoubistvo", stoji u saopštenju.

Povređenu D.K. ekipa Hitne medicinske pomoći prevezla je u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja lekarske pomoći.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem.