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Četrnaestogodišnji dečak smrtno je stradao danas u nikšićkom naselju Ozrinići, a prema prvim informacijama, nesreća se dogodila usled prevrtanja viljuškara kojim je, kako se sumnja, upravljao maloletnik.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić obavešteni su oko 16.30 časova od Službe hitne medicinske pomoći da je u Ozrinićima smrtno stradalo maloletno lice.

Prema nezvaničnim saznanjima, dečak je stradao u dvorištu porodične kuće, kada se viljuškar kojim je upravljao prevrnuo.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji rukovodi uviđajem. Policija i tužilaštvo preduzimaju mere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Iz Uprave policije kazali su da neće saopštavati dodatne detalje, imajući u vidu da je reč o maloletnom licu i da su policijsko-tužilačke aktivnosti u toku.

Istraga bi trebalo da rasvetli kako je došlo do prevrtanja radne mašine i pod kojim okolnostima je dečak izgubio život.