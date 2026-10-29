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Dva maloletnika su uhapšena zbog sumnje da su 26. oktobra, nakon kraće rasprave, napali vršnjaka u Podgorici, koji je tom prilikom lakše povređen.

Uprava policije je saopštila da je Odeljenje bezbednosti Podgorice rasvetlilo incident u kojem je napadnut maloletnik i, u koordinaciji, saradnji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, uhapsilo osumnjičene za krivično delo nasilničkog ponašanja.

Službe hitne pomoći su 26. oktobra, oko 20:30 časova, prijavile podgoričkoj policiji da je maloletnik, u pratnji roditelja, doveden kod njih zbog povreda koje je zadobio vršnjak, i da je potom upućen u zdravstvenu ustanovu radi ukazane medicinske pomoći.

- Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i preduzeli mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i potpunog rasvetljavanja događaja. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Povređeni maloletnik u pratnji zakonskog zastupnika - roditelja, ušao je u policijske prostorije radi podnošenja prijave. Preduzete su i druge policijske aktivnosti radi prikupljanja dokaza i utvrđivanja činjenica. Policijske i tužilačke mere i radnje rezultirale su identifikacijom dva maloletnika od kojih su uzete izjave u policijskim prostorijama u vezi sa pomenutim događajem, u skladu sa zakonskim procedurama - navodi se u saopštenju.

Krivična istraga, kako je saopšteno, ukazuje na sumnju da su dva maloletnika navedenog dana, oko 17 časova, ispred kioska brze hrane u Podgorici, nakon kraće verbalne svađe, fizički napali povređenog maloletnika, koji je u incidentu zadobio lakše telesne povrede.

- O svemu navedenom obavešten je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je izjavio da radnje dva maloletnika predstavljaju bitne elemente krivičnog dela nasilničkog ponašanja i naložio da se ova lica liše slobode. Dva osumnjičena maloletnika biće u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, privedena nadležnom državnom tužiocu - saopštila je policija.