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Otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske mogla bi, prema amandmanima hrvatske evroposlanice Sunčane Glavak, postati dodatni politički uslovi u završnici crnogorskog puta ka Evropskoj uniji, piše podgorička Pobjeda.

List navodi da, umesto da podstaknu ravnopravan dijalog Podgorice i Zagreba, pojedini predlozi idu korak dalje, zahtevajući od POSP-a traže da podrži hrvatske zahteve i pre nego što dve države postignu dogovor.

Glavak je na Predlog deklaracije i preporuka za 26. sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) podnela 15 amandmana, u koje je Pobjeda imala uvid.

Njima su obuhvaćeni obeštećenje zatočenika Morinja, spomen-ploča u tom nekadašnjem logoru, naziv kotorskog bazena, procesuiranje ratnih zločina, potraga za nestalima, imovinski sporovi, školski jedrenjak Jadran i razgraničenje.

Međutim, prema pisanju Pobjede, najveću političku težinu nema pojedinačni zahtev, već predložena promena odnosa između bilateralnih pitanja i evropskih integracija.

Amandmanom 11 Glavak interveniše upravo u odredbu koja bi trebalo da ih razdvoji.

Foto: Shutterstock

Dok osnovni tekst predviđa da se otvorena pitanja sa susedima rešavaju bilateralno, odvojeno od procesa evropskih integracija, hrvatska evroposlanica predlaže da se rešavaju kao sastavni deo procesa evropskih integracija i pre pristupanja.

Konkretan i merljiv napredak dodatno povezuje sa uspešnim završetkom pregovora i ratifikacijom Ugovora o pristupanju.

To je, piše Pobjeda, suštinska izmena: pregovarački proces dobio bi dodatni teret sporova čije rešavanje ne zavisi samo od Crne Gore.

Podgorica bi bila izložena pritisku da postigne dogovor pre članstva, dok bi Zagreb, kao članica Unije, u tim razgovorima imao dodatnu političku prednost.

Foto: esfera/Shutterstock

Takav pristup, navodi se, teško doprinosi ravnopravnosti dve strane za pregovaračkim stolom.