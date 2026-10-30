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Zbog sumnje da nisu poštovali obavezu redovnog javljanja policiji, određenu sudskim merama nadzora, beranska policija podnela je krivične prijave protiv tri osobe, dok je jedna od njih uhapšena, saopšteno je iz Uprave policije.

Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama, preduzeli mere povodom kršenja odluka nadležnih sudova.

„Krivične prijave podnete su protiv M. S. i F. S., kojima su rešenjima Osnovnog suda u Beranama izrečene mere obaveznog javljanja službenicima Odeljenja bezbednosti Berane svakog ponedeljka u mesecu, kao i protiv A. S., kojem je ista mera izrečena rešenjem Višeg suda u Bijelom Polju. Utvrđeno je da navedena lica tokom oktobra nisu postupila u skladu sa izrečenim merama“, piše u saopštenju.

Krivična prijava podneta je i protiv A. S., kojem je ista mera izrečena rešenjem Višeg suda u Bijelom Polju.

Kako je saopšteno iz policije, utvrđeno je da tokom oktobra nisu postupili u skladu sa izrečenim merama nadzora.

„Po nalogu tužioca, A. S. je lociran i lišen slobode zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo“, navodi se u saopštenju.

Tri osobe sumnjiče se za krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom nadzora iz člana 395b Krivičnog zakonika Crne Gore.