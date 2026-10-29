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Otvaranje ambasade Crne Gore u jednoj od uglednijih londonskih četvrti izazvalo je nezadovoljstvo među lokalnim stanovništvom, a spor je na kraju završio i pred Visokim sudom. Kako piše britanski "Gardijan", nekadašnja porodična kuća sa pet spavaćih soba u četvrti Pimliko pretvorena je u diplomatsko predstavništvo Crne Gore, što se nije dopalo komšijama.

Problemi su počeli kada su se pojedini stanari Kembridž strita pobunili zbog izgleda nove ambasade, naročito crnogorske zastave i jarbola postavljenog ispred zgrade. Jedan žitelj je u prigovoru gradskim vlastima napisao da jarbol i zastava deluju neukusno i da odudaraju od istorijskih kuća u ulici, koje imaju status zaštićene kulturne baštine.

Drugi komšija je crvenu crnogorsku zastavu sa zlatnim rubom opisao kao kičastu, smatrajući da se ne uklapa u dostojanstven izgled belih fasada kuća iz kasnog regentskog perioda, koje je projektovao poznati britanski arhitekta Tomas Kabit. Nezadovoljstvo je dodatno pojačala činjenica da pre postavljanja jarbola i ploče ambasade nije bio podnesen odgovarajući zahtev za urbanističku dozvolu.

Ambasada organizovala druženje, ali...

Predstavnici crnogorske ambasade pokušali su da poprave odnose sa komšijama organizacijom večernjeg druženja uz piće i hranu. Neki su stanovnici pozitivno reagovali na taj potez, iako je jedan od njih ironično primetio da bi bilo "diplomatskije" da su takvo druženje organizovali odmah na početku.

Međutim, komšinicu Dajanu Simpson (35) to nije uverilo. Ona je pokrenula sudski postupak protiv gradskog veća Vestminstera, tvrdeći da lokalne vlasti prilikom naknadnog odobravanja prenamene kuće u ambasadu nisu dovoljno uzele u obzir posledice koje bi takva odluka mogla imati na njeno mentalno zdravlje. Simpson je diplomirala na jednom od prestižnih američkih fakulteta "Ivi Lig", a sa roditeljima živi u neposrednoj blizini ambasade. Njen otac je bivši američki diplomata, dok ona u toj ulici živi više od tri decenije.

Prema "Gardijanu", Simpson prima naknadu zbog invaliditeta, a dijagnostikovani su joj klinička anksioznost, dugotrajni kovid i funkcionalni neurološki poremećaj. Tvrdi da je dolazak diplomatskog predstavništva države koja je poslednjih godina imala napetosti s Rusijom dodatno pogoršao njenu anksioznost.

"Bojim se da bi netko iz ambasade mogao da uđe u moju sobu", navodi.