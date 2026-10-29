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Granična policija Crne Gore uhapsila je državljanina Ukrajine kod kojeg je na Graničnom prelazu Dračenovac, tokom kontrole, pronađena falsifikovana vozačka dozvola.

„Službenici Sektora granične policije su na graničnom prelazu Dračenovac otkrili falsifikovanu vozačku dozvolu, te su, u saradnji i koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, lišili slobode državljanina Ukrajine i protiv njega podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanje isprave“, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, policijski službenici su na graničnom prelazu kontrolisali ukrajinskog državljanina T. M. (20), koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke „Volkswagen Touareg“, stranih registarskih oznaka.

„Tom prilikom, T. M. je na uvid dao vozačku dozvolu Ukrajine, u čiju su verodostojnost policijski službenici posumnjali. Detaljnim pregledom dokumenta, izvršenim na drugoj liniji graničnih provera, uočena su određena odstupanja koja su ukazivala na sumnju da je reč o falsifikovanoj vozačkoj dozvoli“, navode iz UP.

U vezi sa navedenim okolnostima, od T. M. je prikupljeno obaveštenje na zapisnik, kojom prilikom je izjavio da je tokom prethodne godine u auto-školi u Odesi, u Ukrajini, kupio predmetnu vozačku dozvolu za iznos od 1.000 evra, navodeći da nije znao da je reč o falsifikovanom dokumentu.