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Rusija će od 30. decembra 2026. godine uvesti vize za državljane Crne Gore, saopštila je ruska ambasada u Podgorici. Odluka dolazi nakon što je Crna Gora najavila da će od 1. novembra uvesti vize za ruske državljane, čime se završava dosadašnji bezvizni režim između dve zemlje, prenose Vijesti.

Iz ruske ambasade poručili su da će se strogo pridržavati sporazuma između vlada Rusije i Crne Gore o uslovima međusobnih putovanja državljana. Sporazum je potpisan 24. septembra 2008. godine i regulisao je putovanja bez viza između dve države.

Državljanima Crne Gore od 30. decembra potrebne vize za Rusiju

Prema objašnjenju ruske ambasade, Crna Gora je zvanično obavestila Rusiju o povlačenju iz sporazuma. Uzimajući u obzir datum tog obaveštenja, sporazum prestaje da važi 30. decembra ove godine.

"Od ovog datuma državljani Crne Gore moći će da uđu u Rusku Federaciju sa vizama za sve vrste pasoša, u skladu sa Saveznim zakonom br. 114-FZ o postupku izlaska iz Ruske Federacije i ulaska u Rusku Federaciju od 15. avgusta 1996. godine", navodi se u saopštenju ambasade.

Ruska ambasada dodala je da građani Crne Gore dodatne informacije o postupku dobijanja vize mogu pronaći na njenom zvaničnom sajtu.

Crna Gora uvodi vize za državljane pet zemalja

Prema odluci crnogorske vlade, od nedelje, 1. novembra, vize će za ulazak u Crnu Goru biti potrebne državljanima Rusije, Belorusije, Turske, Kine i Saudijske Arabije, osim ukoliko ispunjavaju uslove za izuzeće od vizne obaveze.

Promena je deo usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, što predstavlja jednu od obaveza Crne Gore u procesu pristupanja EU.