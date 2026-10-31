Crna Gora
IZ CRKVE SVETOG NIKOLE U NIKOLJCU UKRADENO OKO 900 EVRA: Policija pronašla osumnjičenog i oduzela mu više od 1.000 evra
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BIJELO POLJE - Policija je rasvetlila krađu novca iz crkve Svetog Nikole u mestu Nikoljac, a protiv muškarca iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo.
- Iz crkve je, prema podnetoj prijavi ukradeno oko 900 evra. Policija je tokom operativnih aktivnosti identifikovala osumnjičenog S. R. i kod njega pronašla i oduzela više od 1.000 evra, za koje se sumnja da potiču iz krađe - potvrdjeno je za RINU u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu.
Krivična prijava podneta je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Osumnjičeni se tereti za krivično delo krađa.
Kurir.rs/RINA
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