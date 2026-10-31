BIJELO POLJE - Policija je rasvetlila krađu novca iz crkve Svetog Nikole u mestu Nikoljac , a protiv muškarca iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo.

- Iz crkve je, prema podnetoj prijavi ukradeno oko 900 evra. Policija je tokom operativnih aktivnosti identifikovala osumnjičenog S. R. i kod njega pronašla i oduzela više od 1.000 evra, za koje se sumnja da potiču iz krađe - potvrdjeno je za RINU u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu.