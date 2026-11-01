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Ulcinjska policija tokom pojačane kontrole saobraćaja kontrolisala je 40 vozača i vozila, a sankcionisala šest osoba, među kojima su dva operativno interesantna lica i roditelj sedamnaestogodišnjaka koji je upravljao automobilom bez položenog vozačkog ispita. Iz saobraćaja su isključena dva vozila, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, policijski službenici su tokom akcije u petak posebnu pažnju posvetili kontroli operativno interesantnih i njima bliskih lica.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, sprovodeći pojačanu kontrolu lica i vozila, sa fokusom na kontrolu i sankcionisanje operativno interesantnih lica i njima bliskih lica, kontrolisali 40 vozača i vozila i sankcionisali šest lica, među kojima dva operativno interesantna lica i roditelja maloletnika koji je upravljao vozilom“, navodi se u saopštenju.

Tokom kontrole policija je zaustavila automobil marke „Land Rover“, kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak bez položenog vozačkog ispita.

„Protiv njega je Sudu za prekršaje u Ulcinju podneta prekršajna prijava jer je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita. Vozilo je isključeno iz saobraćaja i privremeno oduzeto, a protiv roditelja maloletnog lica takođe je podneta prekršajna prijava zbog omogućavanja upravljanja vozilom maloletnom licu“, saopštila je policija.

Iz saobraćaja je isključen i automobil marke „BMW“, bez registarskih oznaka, kojim je upravljao N. O. (24) iz Ulcinja.

On je prekršajno sankcionisan zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita, upravljanja neregistrovanim automobilom i vožnje bez istaknutih registarskih oznaka.

Policijski službenici sankcionisali su i dva operativno interesantna lica, S. Đ. (30) i H. K. (35).

„S. Đ. je sankcionisan zbog nenošenja vozačke dozvole, a H. K. zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Sankcionisano je i još jedno lice zbog upravljanja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja“, naveli su iz Uprave policije.