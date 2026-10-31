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Ruski državljanin Mihail Nikolajevič Šabunjin (30) je na današnji dan pre dva mjeseca izvršio masovni zločin na strelištu "Češka zbrojovka" u Danilovgradu, usmrtivši trojicu zaposlenih – Petra Globarevića (24) i Nemanju Kapora (20) iz Podgorice i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada.

Nakon surovog zločina, dao se u bekstvo, a negde pred zoru policaja ga je locirala i opkolila u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla, kada je presudio i sebi.

Istragu o ovom surovom zločinu vodi Više državno tužilaštvo u Podgorici, odakle su, odgovarajući na pitanja lista "Dan", saopštili da su u dosadašnjem toku istrage preduzeli brojne radnje i naložili niz veštačenja, a da su po naredbi podgoričkog Višeg suda pretreseni i mobilni telefoni, pregledani snimci i vozila. Prikupljena su obaveštenja od više osoba, među kojima je i vlasnik strelišta "Češka zbrojovka", koji je, inače, prvi pronašao ubijene kolege i o tome obavestio policiju.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

- Povodom pitanja u vezi sa postupanjem ovog tužilaštva povodom događaja koji se desio dana 31.8.2026. godine na strelištu "Češka zbrojovka", u mestu Strahinjići, opština Danilovgrad, u kojem su smrtno stradali P.G., M.R. i N.K., obaveštavamo vas da je u dosadašnjem toku postupka izdat veći broj naredbi za veštačenja. Forenzičkom centru su upućene naredbe za DNK veštačenje, daktiloskopsko, balističko i GSR veštačenje, kao i veštačenja iz oblasti trasologije, daljine pucanja i informaciono-tehničkih veštačenja (uključujući tragove izuzete sa lica mesta u Danilovgradu, u Herceg Novom i u naselju Rogami). Tužilaštvu su već dostavljeni obdukcioni zapisnici od strane sudskog veštaka obducenta za nastradala lica. Po zahtevu ovog tužilaštva, Viši sud u Podgorici izdao je više naredbi za pretrese mobilnih uređaja, pretresanje i izuzimanje video-materijala sa sistema video-nadzora više objekata, kao i naredbe za pretresanje putničkih vozila – saopštili su iz VDT-a.

Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Tužilaštvo su pitali i da li se nazire motiv zločina i je li istraga došla do određenih kontakata ubice u Crnoj Gori i van granica zemlje koji bi ukazivali na sumnju u pozadinu monstruoznog zločina, ali na ta pitanja nije bilo odgovora.

Iz policije je nakon samoubistva Šabunjina saopšteno da su tokom uviđaja pronađena i izuzeta dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni, nakon izvršenja krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti. Ispostavilo se da je ubica u danima koji su prethodili masakru dolazio na strelište, a meštani su ga viđali i kraj Zete, ne sluteći da se među njima šeta masovni ubica.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović istakao je nakon zločina da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odseo.

Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

- Nemamo informacije da je imao kriminalni dosije. ANB je zatražila međunarodne provere da vidimo o kakvom profilu se radi. Čim budemo uradili profil, obratićemo se javnosti - rekao je tada Šćepanović.

Javnost još uvek čeka obećane odgovore.

Direktor policije je istom prilikom naglasio da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog dela.

– Da otkrijemo koje su okolnosti uticale na izvršioca ovog krivičnog dela da izvrši krivično delo prema radnicima zaposlenim u strelištu "Češka zbrojovka", uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije, već se radi o normalnim, poštenim građanima koji su radili na tom strelištu sa raznim ulogama instruktora i ljudi koji su pružali logistiku na tom strelištu – kazao je Šćepanović.

Kurir.rs/Dan

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