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Okrivljeni I. K. (38) osuđen je u podgoričkom Višem sudu na jedinstvenu kaznu od 17 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloletnika, nedozvoljenih polnih radnji i iskorišćavanja dece za pornografiju.

Pored zatvorske kazne, Kotoraninu je izrečena i mera bezbednosti kojom mu se zabranjuje približavanje trojici oštećenih u trajanju od pet godina od pravosnažnosti presude.

Sud je utvrdio da je I. K. tokom 2022. i 2024. godine seksualno zlostavljao decu, prikazivao im pornografske sadržaje i navodio ih na nedozvoljene polne radnje.

Deo krivičnih dela počinjen je u okolini sportskih objekata u Kotoru, gde je osuđeni dolazio u kontakt sa maloletnicima.

Prema navodima presude, I. K. je jednom od dečaka tokom januara 2022. godine u više navrata prikazivao pornografske snimke, dok je tokom 2024. godine drugog maloletnika seksualno zlostavljao i podsticao na nedozvoljene polne radnje.

Pet godina zatvora

Za krivična dela obljuba deteta mlađeg od 14 godina i nedozvoljene polne radnje dobio je po pet godina zatvora.

Za tri krivična dela produženog iskorišćavanja dece za pornografiju dobio je ukupno osam godina zatvora, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od 17 godina zatvora.

Sud mu je nakon izricanja presude produžio pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže do isteka izrečene prvostepene kazne.