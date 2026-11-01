OPSADNO STANJE, POLICIJA ČEŠLJA KAFIĆE OD SEVERA DO JUGA! Pretreseno 1.500 ljudi, ima uhapšenih! Nađena velika količina droge u Crnoj Gori!
- U Nikšiću, Podgorici i Budvi pronađeni su kokain i marihuana u ugostiteljskim objektima
- Protiv više osoba podnete su prijave
Službenici Uprave policije Crne Gore sproveli su tokom prethodne večeri pojačane kontrole širom zemlje, tokom kojih je slobode lišeno šest osoba, kontrolisano oko 1.500 ljudi i pregledano 59 objekata, među kojima su ugostiteljski objekti i kladionice.
Akcija je sprovedena na teritorijama nadležnosti regionalnih centara bezbednosti „Centar“, „Zapad“, „Sever“ i „Jug“, sa ciljem očuvanja javnog reda i mira, sprečavanja kriminala i prekršaja, kao i kontrole pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih osoba i njima bliskih lica.
Policija je kontrolisala 53 ugostiteljska objekta i šest kladionica i kazina, dok su racije sprovedene u 14 ugostiteljskih objekata. Među kontrolisanim osobama bilo je 55 operativno interesantnih lica, od kojih je sedam sankcionisano.
Kokain pronađen u Nikšiću i Podgorici
U Nikšićuje uhapšen A. L. (23), kod kojeg je tokom kontrole u ugostiteljskom objektu pronađeno pakovanje sa kokainom. On je, uz prekršajnu prijavu, priveden Sudu za prekršaje zbog kršenja Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.
U Podgoricisu policajci tokom racije u jednom ugostiteljskom objektu pronašli pet pakovanja kokaina u blizini stola za kojim su se nalazili F. R. (27) i A. R. (25). Prilikom njihovog dovođenja u policijske prostorije pronađena su još tri odbačena pakovanja, od kojih su dva sadržala kokain, a jedno marihuanu.
Od njih su uzete izjave, a o slučaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se o pravnoj kvalifikaciji dela izjasniti nakon sprovedenih veštačenja.
Dodatna dva pakovanja kokaina pronađena su tokom racija u dva ugostiteljska objekta u Podgorici, dok su u Budvi, prilikom kontrole ugostiteljskih objekata, pronađena dva manja pakovanja marihuane. Protiv dve osobe podnete su prekršajne prijave.
Policija je u Nikšiću pretresla i stambeni i ugostiteljski objekat koje koriste pripadnici organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantna lica. Tom prilikom, pored kokaina pronađenog kod uhapšenog, oduzeto je još nekoliko pakovanja kokaina i marihuane, metalna drobilica za drogu, metalni boks, nož i metalna palica. Policijske aktivnosti u vezi sa ovim slučajem su u toku.
Pet vozača uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola
Tokom akcije policija je zatekla i dva strana državljanina koja su ilegalno boravila u Crnoj Gori. Oni su predati inspektorima za strance na dalje postupanje.
U saobraćaju je kontrolisano 1.033 vozača i vozila, pregledana su 484 vozila i 495 lica, dok je alkotestirano 586 vozača. Kod osam vozača utvrđeno je prisustvo alkohola, a pet ih je lišeno slobode.
Zbog različitih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja sankcionisan je ukupno 281 učesnik u saobraćaju, podnošenjem prekršajnih prijava ili izdavanjem prekršajnih naloga.
Iz Uprave policije najavili su nastavak preventivnih i represivnih aktivnosti širom Crne Gore, sa posebnim fokusom na organizovane kriminalne grupe i njima povezana lica, u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminala.
(Kurir.rs/Blic.rs)