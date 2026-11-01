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Na Instagramu su se pojavili snimci prvog snega pod kojim je jutros osvanuo Žabljak.

- Zima na Žabljaku već je počela, a na sever Crne Gore ne krećite ukoliko nemate adekvatne gume. U @etnohousesuskoci sve je već spremno i za zimsku turističku sezonu - piše na instagram nalogu agencije RINA.

Stanovnike grada pod Durmitoromprvog dana novembra dočekao je sneg.

Žabljak je jutros najhladnija crnogorska opština.

Temperatura od - 0,8 stepeni izmerena je u 7:30 sati, stoji na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Sneg i susnežica tokom dana se očekuju samo u višim planinskim predelima na severu, prognozira ZHMS.

(Kurir.rs/RINA/Antena M)

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