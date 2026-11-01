Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na Instagramu su se pojavili snimci prvog snega pod kojim je jutros osvanuo Žabljak.

- Zima na Žabljaku već je počela, a na sever Crne Gore ne krećite ukoliko nemate adekvatne gume. U @etnohousesuskoci sve je već spremno i za zimsku turističku sezonu - piše na instagram nalogu agencije RINA.

Stanovnike grada pod Durmitoromprvog dana novembra dočekao je sneg.

Žabljak je jutros najhladnija crnogorska opština.

Temperatura od - 0,8 stepeni izmerena je u 7:30 sati, stoji na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.