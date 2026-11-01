U 7:30 sati izmereno je -0,8 stepeni, pa je Žabljak bio najhladnija crnogorska opština
Žabljak je jutros najhladnija crnogorska opština
ŽABLJAK OSVANUO POD BELIM POKRIVAČEM: Stanovnike grada pod Durmitorom prvog dana novembra dočekao sneg! (VIDEO)
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Na Instagramu su se pojavili snimci prvog snega pod kojim je jutros osvanuo Žabljak.
- Zima na Žabljaku već je počela, a na sever Crne Gore ne krećite ukoliko nemate adekvatne gume. U @etnohousesuskoci sve je već spremno i za zimsku turističku sezonu - piše na instagram nalogu agencije RINA.
Stanovnike grada pod Durmitoromprvog dana novembra dočekao je sneg.
Žabljak je jutros najhladnija crnogorska opština.
Temperatura od - 0,8 stepeni izmerena je u 7:30 sati, stoji na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Sneg i susnežica tokom dana se očekuju samo u višim planinskim predelima na severu, prognozira ZHMS.
(Kurir.rs/RINA/Antena M)
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