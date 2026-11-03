Slušaj vest

Evropska komisija će sutra, uz izveštaj o napretku država u procesu proširenja, objaviti i smernice sa vremenskim rokovima i koracima za završetak pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, zemlje koja je najviše napredovala u tom procesu.

Prema navodima, ovaj dokument će biti usvojen sutra na sastanku Kolegijuma Evropske komisije.

Prema planu Evropske komisije, Crna Gora bi do kraja ove godine trebalo da zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja. Šest poglavlja trebalo bi da bude zatvoreno tokom novembra, a preostalih šest u decembru.

Na proleće bi trebalo da bude završen rad na izradi nacrta pristupnog ugovora, dok je jun okvirni rok za njegovo potpisivanje. Do tada bi ugovor trebalo da prihvati svih 27 država članica EU, kao i Crna Gora, a trebalo bi da bude preveden na sve zvanične jezike Unije i na crnogorski.

Foto: LeStudio/Shutterstock

Evropska komisija bi do tada trebalo da potvrdi spremnost Crne Gore za članstvo, dok bi Evropski parlament trebalo da da saglasnost.

Komisija se u dokumentu ipak ograđuje, uz napomenu da navedeni okvirni rokovi ne prejudiciraju konačan ishod, brzinu pregovora niti bilo koju odluku Saveta EU, Evropske komisije ili Evropskog parlamenta.

- Po prirodi pristupnih pregovora, čija brzina zavisi od napretka Crne Gore u ispunjavanju uslova za članstvo, ovaj okvirni vremenski plan ne prejudicira ni ishod ni brzinu pregovora, niti bilo koju odluku Saveta EU, Evropske komisije ili Evropskog parlamenta - navodi se u dokumentu.

Evropska komisija će i nakon završetka pristupnih pregovora pratiti da li Crna Gora nastavlja da ispunjava uslove za članstvo. Ipak, ovogodišnji izveštaj o napretku trebalo bi da bude poslednji za tu zemlju. Ukoliko pregovori budu završeni, do ulaska u EU umesto redovnih izveštaja biće izrađivani "izveštaji o monitoringu".

U slučaju ozbiljnog nazadovanja Crne Gore, kao krajnja mera mogao bi da bude upotrebljen i instrument odlaganja stupanja u članstvo.

Foto: Shutterstock, Profimedia

Evropska komisija će sutra objaviti smernice sa okvirnim rokovima i za Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Za razliku od Crne Gore, rokovi za završetak pregovora sa ovim zemljama predstavljeni su kao njihova ambicija.

Kada je reč o Albaniji, cilj je da pristupni pregovori budu završeni do kraja 2027. godine. Evropska komisija navela je i rokove za zatvaranje pojedinačnih poglavlja kako bi taj cilj bio ostvaren.