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Crna Gora ne dovodi u pitanje primenu Badinterovog principa, ali je za konačno razgraničenje sa Hrvatskom neophodno prethodno utvrditi konkretnu liniju nekadašnje međurepubličke granice, koja na tom području nikada nije bila u potpunosti definisana, saopšteno je iz Kabineta predsednika Vlade.

U odgovoru na pitanja RTCG povodom izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da Crna Gora neće zatvoriti pregovore sa Evropskom unijom (EU) ukoliko ne prihvati načela Badinterove komisije (po kojoj su uvrđene granice između bivših SFRJ država), iz Kabineta navode da su spremni na kompromis i predlažu da se pitanje najprije reši bilateralnim dijalogom, a ukoliko dogovor izostane, pred odgovarajućom međunarodnom instancom.

Foto: OLGA FEDOROVA/EPA

Iz Kabineta premijera ističu da je pitanje razgraničenja između dve države važno i složeno, zbog čega mu treba pristupiti strpljivo, na osnovu činjenica i prava, bez dnevnopolitičke retorike i pritisaka.

Potrebno utvrditi granicu

Naglašavaju da je pravni stav Crne Gore jasan i da prihvatanje Badinterovog principa nije sporno, već da je potrebno utvrditi kako se nekadašnja međurepublička granica protezala na konkretnom području.

"Crna Gora ne dovodi u pitanje primenu Badinterovog principa, prema kojem nekadašnje međurepubličke granice čine osnov granica država nastalih raspadom SFRJ. Ta primena, međutim, podrazumeva prethodno utvrđivanje konkretne linije koja je u relevantnom trenutku imala karakter međurepubličke granice, a koja u ovom pojasu nikada nije bila u potpunosti utvrđena", ističu iz Kabineta.

Poručuju da Crna Gora nema teritorijalnih pretenzija prema drugim državama i da poštuje njihov teritorijalni integritet, kao i sve sporazume koje je potpisala sa Hrvatskom.

"Suština je kako se granica protezala na konkretnom području i kako se, zajedno sa morem i tromeđom, utvrđuje jednim ugovorom o državnoj granici", navodi se u odgovoru.

Iz Kabineta podsećaju da su iste principe prihvatile i Slovenija i Hrvatska, ali da njihovo granično pitanje još nije rešeno.

Iz Kabineta predsednika Vlade predlažu dvostepeni pristup rešavanju graničnog pitanja, koji bi najpre podrazumevao direktne razgovore Podgorice i Zagreba.

Ukoliko dve države ne postignu dogovor u razumnom roku, uz dobru volju obje strane, predlažu zajedničko obraćanje odgovarajućoj međunarodnoj instanci.

"Predlažemo dvostepeni pristup: prvo bilateralni dijalog, a ako se uz dobru volju obe strane rešenje ne postigne u razumnom roku, zajednički odlazak pred odgovarajuću međunarodnu instancu. To je najodgovorniji i najkonstruktivniji put, jer čuva dostojanstvo obe strane i isključuje utisak da bilo ko nameće rešenje drugome“, poručuju iz Kabineta.

Foto: EPA Boris Pejović

Naglašavaju da Crna Gora ne traži povlašćen položaj u procesu evropskih integracija, ali očekuje da se otvorena pitanja rešavaju odgovorno i u evropskom duhu.

Iz Kabineta poručuju da se ne treba vraćati na pitanje zbog čega granični spor nije ranije rešen, već se usredsrediti na pronalaženje trajnog i prihvatljivog rešenja.

Na kraju poručuju da Crna Gora i Hrvatska, kao prijateljske i savezničke države, imaju kapacitet da dugogodišnje otvoreno pitanje reše dogovorom.

"Uvereni smo da dve prijateljske i savezničke države imaju kapacitet, znanje i dobru volju da i ovo dugo otvoreno pitanje reše zrelo i dostojanstveno. Cilj nam je da budućim generacijama ostavimo odnos u kojem granica nije tema spora, nego primer kako odgovorne evropske države rešavaju i najosetljivija pitanja. Tako granicu činimo mestom spajanja i stvaramo preduslove za razvoj pograničnog područja“, zaključuje se u odgovoru Kabineta predsednika Vlade.

Šta je rekao Plenković

Plenković je rekao da Crna Gora neće moći da zatvori pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom ako ne prihvati principe Badinterove komisije o razgraničenju zemljišta. Izjavu je dao na sednici Hrvatskog sabora, kao odgovor na pitanje predstavnika HDZ-a Andre Krstulovića Opare o otvorenim pitanjima između dve zemlje.

Krstulović Opara je upozorio na stavove crnogorskog predsednika Jakova Milatovića o spomen-ploči u Morinju i sporazumu o granici. Ocenio je da ti stavovi ne doprinose brzom rešavanju sporova. Plenković je objasnio da je Crnoj Gori upućen predlog ugovora o kopnenoj granici i da bi principi Badinterove komisije o razgraničenju za Podgoricu trebalo da budu prihvatljivi.

„Ako se Crna Gora sa tim ne složi, onda šalje poruku da ne može da prihvati princip Badinterove komisije i da ne veruje u princip da su republičke granice i granice između država nastalih nakon bivše SFRJ“, rekao je Plenković. Prema njegovoj proceni, takav stav bi predstavljao ozbiljan problem za evropski put Crne Gore. „U ovoj varijanti, Crna Gora neće zatvoriti pregovore o pristupanju kako je planirano“, rekao je hrvatski premijer.