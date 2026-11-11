Slušaj vest

Policija u podgoričkom Siti kvartu vrši pretrese i druge aktivnosti usmerene na suzbijanje svih vrsta kriminaliteta sa akcentom na droge, saznaje nezvanično portal RTCG iz policije. Tom prilikom privedena je jedna osoba.

Kako pišu Vijesti, uhapšen je F.J. kojeg su najpre zaustavili inspektori u civilu, a on je u tom momentu počeo da beži odbacivši, navodno, zamotuljak sa kokainom.

Policajci su ga sustigli, a u savladavanju im je pomogao pripadnik Posebne jedinice policije, koji mu je stavio sredstva za vezivanje.

Inspektori su potom pronašli odbačeni zamotuljak u kojem je, prema nezvaničnim informacijama, bio kokain.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaPOLICAJCI ZAUSTAVILI KOMBI SA HRVATSKIM REGISTRACIJAMA KOD VRANJA: Zavirili unutra, ODMAH počelo hapšenje - Evo šta su zatekli
vvv.jpg
HronikaUPALI U STAN, PRONAŠLI VELIKE KOLIČINE DROGE: Hapšenje u Beogradu, mladić osumnjičen za proizvodnju i dilovanje opijata
hapsenje.jpg
PlanetaKOKAIN PLUTAO TIHIM OKEANOM: Zaplenjeno dovoljno paketa droge da snabdevaju Novi Zeland 30 GODINA, na njima SIMBOL BETMENA (FOTO)
tihiokean.jpg
HronikaOVO SU ALBANCI NA ČELU NARKO KLANA KOJI JE ŠVERCOVAO DROGU PREKO SRBIJE: Novi detalji zaplene 80 kg narkotika u Nišu (VIDEO)
kombo.jpg