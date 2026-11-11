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Policija u podgoričkom Siti kvartu vrši pretrese i druge aktivnosti usmerene na suzbijanje svih vrsta kriminaliteta sa akcentom na droge, saznaje nezvanično portal RTCG iz policije. Tom prilikom privedena je jedna osoba.

Kako pišu Vijesti, uhapšen je F.J. kojeg su najpre zaustavili inspektori u civilu, a on je u tom momentu počeo da beži odbacivši, navodno, zamotuljak sa kokainom.

Policajci su ga sustigli, a u savladavanju im je pomogao pripadnik Posebne jedinice policije, koji mu je stavio sredstva za vezivanje.

Inspektori su potom pronašli odbačeni zamotuljak u kojem je, prema nezvaničnim informacijama, bio kokain.