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Jedna osoba je ubijena u pucnjavi koja se večeras dogodila u Budvi, dok je policija nakon potere privela jednu osobu i pronašla dva pištolja, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Prema informacijama policije, u pucnjavi su učestvovali strani državljani, dok su, prema navodima crnogorskih medija, među učesnicima bili državljani Turske.

Kako je navedeno u saopštenju, pucnjava je prijavljena oko 21.10 časova dežurnoj službi Odjeljenja bezbednosti Budva.

Policijski službenici su po dolasku na lice mesta utvrdili da je jedna osoba stradala, nakon čega su uspostavili blokade i pokrenuli intenzivne aktivnosti na identifikaciji i pronalaženju izvršilaca.

Tokom potrage policija je locirala i privela jednu osobu, a na mestu događaja pronađena su dva pištolja i drugi tragovi koji bi mogli biti od značaja za istragu.

O događaju je obavešten nadležni državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji rukovodi uviđajem i daljim istražnim radnjama.