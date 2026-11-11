KRVAVI PIR U BUDVI, UBIJEN MUŠKARAC! Policija pod rotacijama blokirala ceo grad: Pao osumnjičeni posle filmske potere, pronađena 2 pištolja!
- U pucnjavi u Budvi ubijena je jedna osoba, a policija je nakon potere privela jednog osumnjičenog.
- Na mestu događaja pronađena su dva pištolja i drugi tragovi važni za istragu.
- Učesnici pucnjave bili su strani državljani, a o slučaju je obavešten tužilac u Podgorici.
Jedna osoba je ubijena u pucnjavi koja se večeras dogodila u Budvi, dok je policija nakon potere privela jednu osobu i pronašla dva pištolja, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Prema informacijama policije, u pucnjavi su učestvovali strani državljani, dok su, prema navodima crnogorskih medija, među učesnicima bili državljani Turske.
Kako je navedeno u saopštenju, pucnjava je prijavljena oko 21.10 časova dežurnoj službi Odjeljenja bezbednosti Budva.
Policijski službenici su po dolasku na lice mesta utvrdili da je jedna osoba stradala, nakon čega su uspostavili blokade i pokrenuli intenzivne aktivnosti na identifikaciji i pronalaženju izvršilaca.
Tokom potrage policija je locirala i privela jednu osobu, a na mestu događaja pronađena su dva pištolja i drugi tragovi koji bi mogli biti od značaja za istragu.
O događaju je obavešten nadležni državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji rukovodi uviđajem i daljim istražnim radnjama.
Kurir.rs/Tanjug