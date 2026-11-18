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Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu bračnom paru iz Moldavije, Maksimu i Ekaterini Jakubovski, koji su osuđeni za pranje novca. Žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i odbrane odbijene su kao neosnovane, čime je presuda postala pravosnažna.

Pravosnažnom odlukom bračnom paru trajno je oduzeta imovina velike vrednosti na teritoriji opštine Bar.

Ekaterini Jakubovski oduzeti su stan površine 80 kvadratnih metara, kuća veća od 200 kvadratnih metara sa placem od 397 kvadrata u naselju Bjeliši, kao i automobil „hjundai kona“. Od Maksima Jakubovskog oduzeto je i 2.720 evra.

Bračni par Jakubovski prvostepenom presudom proglašen je krivim za saizvršilaštvo u krivičnom delu pranja novca, dok je Maksim Jakubovski osuđen i za falsifikovanje isprave.

Maksim osuđen na kaznu zatvora

Maksim Jakubovski osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od dve godine i deset meseci, dok je Ekaterina Jakubovski dobila šest meseci zatvora, koje će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Prema navodima Apelacionog suda, tokom postupka dokazano je da su optuženi raspolagali novcem za koji su znali da potiče od prodaje narkotika u Moldaviji, koja se odvijala putem više kanala na aplikaciji Telegram.

Maksim Jakubovski je, kako je utvrđeno, na bankomatima u Crnoj Gori podigao ukupno 773.060 evra, koristeći 55 platnih kartica povezanih sa računima drugih lica u bankama u Rusiji. Na te račune prethodno je uplaćivan novac od prodaje droge.

Tako pribavljena sredstva bračni par je, prema presudi, ulagao u kupovinu nekretnina i vozila u Crnoj Gori, vodeći ih na ime Ekaterine Jakubovski, sa namerom da prikrije njihovo nezakonito poreklo.

Apelacioni sud ocenio je da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje i odmerio kazne, uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.