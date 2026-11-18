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Crna Gora će sutra u Briseluprivremeno zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja - 16 i 22, koja se odnose na poreze, regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata, saopštila je danas ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

„Time dolazimo do 25 zatvorenih poglavlja i približavamo se cilju da pregovore završimo do kraja godine“, rekla je Gorčević agenciji Mina, prenosi RTCG.

Ona je istakla da zatvaranje poglavlja 16, koje se odnosi na poreze, podrazumeva uređenija poreska pravila, predvidljivije poslovanje i pravedniju konkurenciju.

Govoreći o poglavlju 22, koje se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata, Gorčević je naglasila značaj pravovremene pripreme projekata za korišćenje evropskih fondova.

„Članstvo u EU omogućiće nam da iz kohezionih fondova finansiramo bolje puteve, pouzdanije vodosnabdevanje i ulaganja koja otvaraju nova radna mesta. Zato projekte treba pripremiti do ulaska u EU, kako bismo iskoristili sredstva kada ona budu dostupna“, navela je Gorčević.

Ona je poručila da se zatvaranjem pregovaračkih poglavlja posao ne završava, već je neophodno nastaviti pripremu institucija za obaveze koje donosi članstvo u Evropskoj uniji.

„Za članstvo moramo pripremati institucije koje će primenjivati nova pravila i voditi evropske projekte, kako bi građani osetili koristi od toga“, kazala je Gorčević.