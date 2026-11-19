PUCNJAVA U NIKŠIĆU, POGOĐEN MUŠKARAC! Hitno se oglasila policija, otkriveno ko je žrtva napada!
Kako se navodi u saopštenju, on se vodi kao operativno interesantno lice.
- Danas je oko 14:00 časova, u naselju Straševina u Nikšiću, na otvorenom prostoru, od strane za sada nepoznatog lica došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu operativno interesantnog lica - D. V.(46). Tom prilikom je D.V. zadobio telesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić radi ukazivanja lekarske pomoći - navodi se u saopštenju UP.
O događaju je, navodi se, obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - navodi se.
(Kurir.rs/Vijesti)