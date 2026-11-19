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Kako se navodi u saopštenju, on se vodi kao operativno interesantno lice.

- Danas je oko 14:00 časova, u naselju Straševina u Nikšiću, na otvorenom prostoru, od strane za sada nepoznatog lica došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu operativno interesantnog lica - D. V.(46). Tom prilikom je D.V. zadobio telesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić radi ukazivanja lekarske pomoći - navodi se u saopštenju UP.

O događaju je, navodi se, obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.