Crna Gora
NEVREME OSTAVILO DEO CRNE GORE BEZ STRUJE: Podgorica, Cetinje i Tivat pogođeni prekidima u snabdevanju
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Nevreme koje je večeras zahvatilo veći deo Crne Gore izazvalo je probleme na distributivnoj mreži, zbog čega je više naselja na području Podgorice i Cetinja ostalo bez napajanja električnom energijom.
Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) saopštili su da su ekipe na terenu i rade na otklanjanju kvarova, preneo je portal Cdm.
Bez struje je danas popodne ostao i Tivat na celoj svojoj teritoriji.
Kako portal nezvanično saznaje, sumnja se na kvar na glavnom dalekovodu usled nepovoljnih vremenskih prilika.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku prekida, niti o očekivanom terminu ponovnog uspostavljanja snabdevanja električnom energijom.
Kurir.rs/Tanjug
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