NEVREME NAPRAVILO HAOS U KOTORU: Orkanski vetar nosio krovove i bacao ih po magistrali! "GRAĐANI, NE NAPUŠTAJTE DOMOVE"! (VIDEO)
- Komunalne ekipe i službe zaštite uklanjaju konstrukciju i raščišćavaju saobraćajnicu, dok je saobraćaj preusmeren preko Benova.
- Štab za zaštitu i spasavanje pozvao je građane da zbog jakog vetra ne napuštaju domove bez preke potrebe, a povređenih nije bilo.
U Kotoruje danas usled orkanskih udara juga, sa jedne od zgrada preko puta gradskog Parka "Slobode" na magistralu pao limeni krov, prenosi Radio Kotor.
Reč je o limenoj konstrukciji velike površine koja se obrušila na saobraćajnicu.
Prema nezvaničnim saznanjima Radija Kotor, u pitanju je krov zgrade Osnovnog suda u Kotoru.
Radio Kotor je javio i da je počelo uklanjanje limene krovne konstrukcije koja se obrušila na saobraćajnicu.
Na terenu su ekipe Komunalnog preduzeća, koje rade na uklanjanju konstrukcije i raščišćavanju saobraćajnice.
Građani da do smanjivanja jačine udara vetra ne napuštaju domove
Štab za zaštitu i spasavanje Opštine Kotor pozvao je građane da do smanjivanja jačine udara vetra ne napuštaju domove bez preke potrebe, prenio je Radio Kotor.
Saobraćaj u Kotoru se preusmerava preko Benova, tačnije ulicom pored zgrade Osnovnog suda u Kotoru, navodi Radio Kotor.
Kako je Radio Kotoru oko 19 sati saopštio komandir Službe zaštite i spašavanja (SZS) Kotor, Maksim Mandić, u padu limenog krova nije bilo povređenih osoba.
Osim pripadnika SZS Kotor i Odeljenja bezbednosti (OB) Kotor, na terenu su i predstavnici gradskih službi.
Kurir.rs/Radio Kotor