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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je da će ulaskom u Evropsku uniju službeni jezik u Crnoj Gori biti hrvatski i pozvao sve kojima je stalo do nacinalnog dostojanstva na rušenje spomen ploče u Morinju.

“Želim da znate da sutra ako uđemo u EU, ukoliko nam (Andrej) Plenković dozvoli da zatvorimo ova poglavlja, da će naš službeni jezik biti hrvatski. Moraćemo da učimo da će profesor da se zove namicatelj znanja, da se kaiš zove okolotrbušni gaćodržac, da se mnoge stvari koje smo koristili u tom srpsko-hravtskom jeziku sada zovu drugačije, što znači da ćemo morati da kupimo jedan hrvatski rečnik kako bismo vežbali hrvatske termine ne bi li bili ravnopravno u EU", poručio je Knežević, prenosi podgorički portal Adria.

Knežević je, opisujući trenutnu situaciju u zemlji, rekao da je narod Crne Gore sada, "između faze šisanja i klanja".

"Mi smo sada negde između faze šišanja i klanja. Mene ne mogu ošišati, da im se pustim da me zakolju – to baš dozvoliti neću i biću spreman da do kraja branim interese Crne Gore, svih njenih građana ,bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, jer smatram da nas Hrvatska ne može ucenjivati na evropskom putu i to na način da potpuno izgubimo dostojanstvo i prihvatimo da nam se anulira naš nacionalni kod, da izbrišeno istoriju i da se samoproglasimo za generalne krivce za sve što se desilo u Crnoj Gori”, kazao je Knežević.

Ponovio je da je Crna Gora već prihvatila kapitulaciju tako što je, kako je naveo, prihvatila da isplati ratnu odštetu u logoru Morinj u iznosu od 17 miliona evra, gde niko nije stradao.

"I da prihvatimo da se okači ploča Ranka Krivokapića na kojoj piše da je 'tokom velikosrspke agresije tu bio logor za mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika', a u tom periodu u Crnoj Gori je po popisu živelo devet odsto Srba. To znači da su svi Srbi, maloletni, punoletni, sa kućnim ljubmicma, krenuli na dubrovačko ratište, ne bi mogli da izvrše veliksrpsku agresiju", naveo je Knežević i istakao:

"To znači da su Crnogorci, nebitno da li su se osećali kao Srbi, Jugosloveni, Bošnjaci, Hrvati ili ne znam kako drugačije, u stvari izvršili navodnu agresiju, a u stvari nisu izvršili agresiju, već su samo branili Ustav SFRJ zato što su Slovenija i Hrvatska odlučili da jednostrano izađu iz Jugoslavije uz vojnu pobunu".

Umesto da, kako je kazao, za to "odgovaraju oni po komandnoj odgovornosti, kao što je Milo Đukanovič koji je pozivao da se 'jednom za svagda obračunamo sa priučenim boljševičkim kartografima, koji je govorio da je zamrzio da igra šah zbog šahovnice, danas se suočavamo sa činjenicom da moramo da formiramo tužilaštvo za ratne zločine kako bi procesuirali sve one Crnogorce i Srbe koji su na poziv Mila Đukanovića išli da brane zajedničku državu”.

Imamo obavezu, naveo je, da “svim raspoloživim i institucionalnim sredstvima branimo te ljude”.

“Imamo obavezu i da slomimo tu ploču u Morinju. Ja sam nedavno to izjavio na nekoj od televizija, pošto su mi stizale različite poruke da potpišemo peticiju, pa da je pošaljeno Ranku Krivokapiću i rvatskom ambasadoru da se ukloni ploča u Morinju. To vam je isto kao da tražite od Adolfa Hitlera da obrije brkove", kazao je Knežević i dodao:

"Ja sam protivnik toga da mi tražimo Ranku Krivokapiću da skine ploču koju je postavio, nego želim i odavde da pošaljem poruku, da pozovem sve Bokelje, Srbe, Crnogorce i ljude kojima je stalo do nacionalnog dostojanstva da se zajednički okupimo i da idemo da srušimo tu ploču u Morinju uz sve moguće konsekvence koje bi imali kada Andrej Plenković bude naredio da nas hapse".

Knežević je istakao da je za njega neprihvatljivo da se prihvati isplata 17 miliona evra odštete za nešto što se nije desilo, a da se pritom ne sme postaviti pitanje za onaj monstruozni zločin u splitskom logoru Lora.

Podsetio je da su u tom logoru surovo i svirepo ubijali i nikšićko-šavničku grupu, srpske i crnogorske vojnike, koji su uhapšeni u BiH,pa prebačeni u Loru, ocenivši da je reč o takvom samoponiženju i nedostataku nacionalnog dostojanstva da je, kako kaže, nekad sramota što je digao ruku da Milojko Spajić bude premijer Crne Gore.