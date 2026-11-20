"Vijesti" saznaju da su među lociranima i privedenima državljani Ukrajine i Rusije
Crna Gora
VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U ULCINJU: Privedeno više od 20 stranaca, zaplenjena IT oprema, spominju se dve države
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Više od 20 stranih državljana privedeno je u velikoj policijskoj akciji u Ulcinju, koja je i dalje u toku.
Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", u akciji je zaplenjena veća količina informaciono-tehnološke (IT) opreme.
"Vijesti" saznaju da su među lociranima i privedenima državljani Ukrajine i Rusije.
(Kurir.rs/Vijesti)
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