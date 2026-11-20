Crna Gora
DRAMA U CRNOJ GORI! DEČAK (6) UPAO U LEDENU REKU: U toku opsežna akcija spasavanja, ekipe češljaju teren na više lokacija u potrazi za detetom
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U toku je potraga za šestogodišnjim detetom koje je upalo u reku Ribnicu, saopšteno je iz Službe zaštite i spasavanja.
Ekipe te službe nalaze se na više lokacija na terenu, pokušavajući da pronađu dečaka.
Između ostalog, spasioci su raspoređeni kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku.
Pretražuje se korito Ribnice.
(Kurir.rs/Vijesti)
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