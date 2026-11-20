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Satima spasilačke ekipe čamcima pretražuju više lokacija, od naselja Konik do Skalina, kako bi pronašle šestogodišnje dete koje je danas upalo u reku Ribnicu.

Komandir Službe zaštite i spasavanja Podgorica Marko Radulović, koji i koordinira akcijom potrage za nestalim dečakom, kaže da nema novosti i da će se potraga nastaviti i tokom noći.

To je potvrđeno za RTCG iz podgoričke Službe zaštite i spasavanja.

„Naše ekipe su na terenu i tragaju za njim“, rečeno je iz pomenute službe.

Policiji su građani prijavili da su videli kako je dete upalo u reku.

Prema informacijama iz policije, dete ima šest godina.

Vatrogasci su raspoređeni na tri lokacije – kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku.