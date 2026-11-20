POTRAGA ZA DEČAKOM (6) U PODGORICI NE PRESTAJE: Spasioci nastavljaju pretragu reke Ribnice i tokom noći
Satima spasilačke ekipe čamcima pretražuju više lokacija, od naselja Konik do Skalina, kako bi pronašle šestogodišnje dete koje je danas upalo u reku Ribnicu.
Komandir Službe zaštite i spasavanja Podgorica Marko Radulović, koji i koordinira akcijom potrage za nestalim dečakom, kaže da nema novosti i da će se potraga nastaviti i tokom noći.
To je potvrđeno za RTCG iz podgoričke Službe zaštite i spasavanja.
„Naše ekipe su na terenu i tragaju za njim“, rečeno je iz pomenute službe.
Policiji su građani prijavili da su videli kako je dete upalo u reku.
Prema informacijama iz policije, dete ima šest godina.
Vatrogasci su raspoređeni na tri lokacije – kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku.
Situacija je veoma složena zbog visokog vodostaja i brzine reke u pojedinim delovima.
Kurir.rs/RTCG