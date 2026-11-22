Crna Gora
PODGORICA ZAVIJENA U CRNO: Tužan kraj potrage: Ronioci pronašli telo mališana (6) koji je upao u reku (FOTO)
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Ronilačke ekipe Regionalnog ronilačkog centra Bijela pronašli su telo šestogodišnjeg dečaka koji je u petak upao u reku Ribnicu u Podgorici.
- Potraga je završena. Naši ronioci su uprkos jako teškim i rizičnim uslovima dali sve od sebe da preteraže svaki deo reke. Vodostaj je bio visok, a podvodne struje izuzetno jake, potvrđeno je za RINU u Regionalnom ronilačkom centru Bijela.
Ronioci pronašli telo mališana (6) koji je upao u reku u Podgorici Foto: Ronilački centar Bijela
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Mališan je u reku upao u petak, nakon čega je ova nesreća prijavljena policiji.
Okolnosti pod kojima je dete upalo u reku za sada nisu poznate.
U potrazi su aktivno učestvovali i pripadnici Službe zaštite i spašavanja glavnog grada Podgorice.
Spasilačke ekipe pretraživale su više lokacija duž Ribnice, od naselja Konik do Skalina.
Kurir.rs/RINA
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