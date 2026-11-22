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U duhu pravoslavne vere, srpske tradicije i porodičnih običaja, 22. novembra 2026. godine, Darko i Anđela Gačević krstili su svoju ćerku Magdalenu i obeležili prvi rođendan. Krštenje je obavljeno u crkvi Sretenja Gospodnjeg na Ranču, svetinji koja zauzima posebno mesto u njihovom životu.

Priča o ovom porodičnom slavlju svoje korene ima u maju 2025. godine, kada su Darko i Anđela započeli zajednički bračni život. Njihovo venčanje tada je obeleženo posebnom simbolikom, a mitropolit Atanasije koji ih je venčao dao je svoj blagoslov i poželeo: „Da Bog da da krštavam!“

Foto: Veselin Dragaš

Iako ovog puta nije bio prisutan, njegov blagoslov pratio je i ovaj važan porodični događaj, kada je sveta tajna krštenja njihove ćerke obavljena uz više sveštenika i kuma Ljubomira Ćosovića, upravo u svetinji o kojoj je Darko posebno brinuo.

Crkva Sretenja Gospodnjeg na Ranču ima naročit značaj i zbog svog položaja na granici Srbije i Crne Gore. Ova svetinja, koju je podigao vladika Filaret, predstavlja mesto susreta vere, tradicije i narodnog zajedništva. Posebnu vezu sa crkvom Darko je imao i ranije, budući da je čuvao njene ključeve, a i prvi se u njoj krstio. Tako je mesto koje je nekada čuvao postalo i mesto na kojem je njegova ćerka primila svetu tajnu krštenja.

Svečanost je započeta u hotelu Pljevlja molitvom „Oče naš“, koju je očitao otac Lazar Veljančić, isti sveštenik koji je imao posebno zapaženu ulogu i na svadbi Darka i Anđele, gde je održao govor pred oko 500 gostiju. On je i ovog puta pozdravio prisutne i poželeo dobrodošlicu kumovima, prijateljima i svim okupljenim da podele radost ovog dana.

Posebnu pažnju privukla je mala slavljenica Magdalena, koja je u crkvi i prilikom ulaska u salu bila odevena u srbijansku narodnu nošnju čime je svečanosti dat dodatni pečat narodnog identiteta i tradicije.

1/13 Vidi galeriju Krštenje u Pljevljima Foto: Veselin Dragaš

Ulazak male Magdalene u salu bio je posebno emotivan trenutak, uz pratnju najmlađih članova KUD-a SKC „Patrijarh Varnava“ i pesmu „Danas je dan moga krštenja“, slavljenica je dočekana uz aplauze i osmehe nekoliko stotina okupljenih.

Poseban trenutak večeri bilo je iznošenje svečane torte, uz koju je bio i maskota medo, dok je vatromet dodatno ulepšao slavlje i priredio pravi spektakl za malu Magdalenu i sve prisutne.

Svečanu atmosferu dodatno su upotpunili trubači, koji su svojim nastupom uveličali slavlje kako ispred crkve, tako i u hotelskoj sali.

Uz folklor, muziku i bogat umetnički program, porodično slavlje proteklo je u znaku radosti, zajedništva i očuvanja običaja.

Krštenje i prvi rođendan male Magdalene bili su mnogo više od svečanog porodičnog okupljanja. Bio je to nastavak jedne lepe priče započete venčanjem Darka i Anđele, o kojoj je Kurir tada pisao.