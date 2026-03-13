Službenici policije Crne Gore su realizovali pojačane koordinisane aktivnosti u južnoj regiji, tokom kojih su oduzeta vatreno oružje, preko 500 komada municije, marihuana i kokain, te jedno vozilo, a protiv više lica pokrenuti prekršajni postupci i hapšenja.

Kako navode u saopštenju, tom prilikom pronađeno je i oduzeto sedam komada vatrenog oružja, oko 550 komada municije, kako kažu, marihuana i kokain, i jedno putničko motorno vozilo radi daljih provera.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, shodno naredbi suda, izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi V.Đ. (46) iz Bara, kojom prilikom su pronađena i oduzeta dva pištolja marke “CZ” i 15 komada pripadajuće municije kalibra 9 mm. Nakon prikupljenih obaveštenja upoznat je dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji će se nakon uvida u spise predmeta naknadno izjasniti o kvalifikaciji dela", pojasnili su u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su pretresom stana koji koristi N.M. (32), državljanin Republike Srbije sa privremenim boravkom u Baru, pronađene i oduzete droge marihuana i kokain, kako kažu, zbog čega je protiv ovog lica podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zloupotrebi droga.

Policija je u Baru kontrolisala pripadnika OKG M.J. (28) iz Bara i od istog oduzela startni pištolj marke „Zoraki“, kako navode, zbog čega je M.J. prekršajno sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o oružju.

"Takođe, M.J. je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Od istog je radi provere oduzeto vozilo marke VW Golf, budvanskih registarskih oznaka", zaključuje se u saopštenju Uprave policije.

