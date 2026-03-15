Crna Gora
NA PRELAZU BOŽAJ UHAPŠEN ČLAN ALBANSKE KRIMINALNE GRUPE: Osuđen na osam godina zatvora u Italiji
Na ulazu u Crnu Goru, na graničnom prelazu Božaj, uhapšen je državljanin Republike Albanije A.R. (40)kojeg potražuje Italija, saopštila je crnogorska policija.
„Slobode je lišen A.R., pripadnik organizovane kriminalne grupe sa teritorije Republike Albanije, koja je aktivnosti sprovodila u Belgiji, Holandiji i Italiji. On se potražuje od strane NCB Interpola Rim na osnovu pravosnažne presude suda u Breši kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina zbog krivičnog dela krijumčarenje opojne droge kokain iz Belgije u Italiju i učešća u kriminalnoj organizaciji koja je sprovodila krijumčarenje narkotika na međunarodnom planu tokom 2019. godine“, istaknuto je.
On će biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici.
Kurir.rs/RTCG
