„Slobode je lišen A.R., pripadnik organizovane kriminalne grupe sa teritorije Republike Albanije, koja je aktivnosti sprovodila u Belgiji, Holandiji i Italiji. On se potražuje od strane NCB Interpola Rim na osnovu pravosnažne presude suda u Breši kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina zbog krivičnog dela krijumčarenje opojne droge kokain iz Belgije u Italiju i učešća u kriminalnoj organizaciji koja je sprovodila krijumčarenje narkotika na međunarodnom planu tokom 2019. godine“, istaknuto je.