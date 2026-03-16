Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata maloletnom licu N.N. zbog postojanja osnovane sumnje da je u saizvršilaštvu sa još tri lica izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopšteno je iz tog suda.

"Osumnjičeni se tereti da je zajedno sa maloletnim Ž.B., F.M. i M.M., vršenjem nasilja prema maloletnim oštećenima N.M. i V.M., te drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana i remetio javni red i mir", kazali su iz ODT-a.

Iz ODT-a su saopštili da se sumnja da je, nakon kraće verbalne prepirke, stisnutom pesnicom zadao udarac u predelu glave oštećenom V.M.

"Usled čega je V.M. pao na tlo, nakon čega su osumnjičeni zajedno nastavili da oštećene udaraju teleskopskim palicama i pesnicama u predelu glave i tela, kojom prilikom su oštećeni N.M. i V.M. zadobili brojne telesne povrede", saopštili su iz ODT-a.