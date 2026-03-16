Slušaj vest

Granična policija u Pljevljima uhapsila je u subotu uveče Nikšićanina M.B. (37), osumnjičenog za krijumčarenje migranata, saopšteno je iz Uprave policije. On je, kako se sumnja, u momentu kontrole prevozio četiri migranta, za koje je kasnije utvrđeno da su tri državljanina Sudana, dok jedno lice kod sebe nije imalo lična dokumenta.

Službenici granične policije u Pljevljima, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Pljevlja, sinoć su na putnom pravcu Pljevlja – Đurđevića Tara izvršili ciljanu kontrolu vozila kojim je upravljao M.B. (37), dok se kao saputnik u vozilu nalazio H.B. (35), obojica iz Nikšića, kazali su iz policije.

"Pregledom vozila utvrđeno je da je M.B. u momentu kontrole prevozio četiri migranta, za koje je kasnije utvrđeno da su tri državljanina Sudana, dok jedno lice kod sebe nije imalo lična dokumenta", saopšteno je iz policije.

Iz policije su kazali da su službenici Stanice granične policije u Pljevljima upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, po čijem je nalogu M.B. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.