Policija u Tivtu identifikovala je i procesuirala ruskog državljanina D.S. (48) zbog sumnje da je provalio u zlataruiz koje je ukrao zlatni nakit vredan oko pola miliona evra, dok se nastavlja potraga za eventualnim saučesnicima u ovom krivičnom delu. Akcija je realizovana u saradnji policije sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru.

"Naime, za ovo krivično delo sumnjiči se lice D.S. (48). Reč je o državljaninu Ruske Federacije koji je rođen kao D.Z., a zatim promenio ime u D.L., a nakon izvesnog vremena u D.S., koji je povratnik u vršenju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta u više različitih država", navode u saopštenju.

Prema informacijama iz saopštenja, osumnjičeni je nasilno obio zaštitnu roletnu i vrata zlatare u Tivtu te otuđio zlatni nakit vredan oko 500.000 evra.

"Policijski službenici su u sklopu niza aktivnosti na rasvetljavanju ovoga dela izuzeli više tragova sa lica mesta, te izvršili uvid u video materijal sa nadzornih kamera obližnjeg trgovinskog objekta kada su uočili putničko motorno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno nakon izvršenja krivičnog dela, a koje je kasnije locirano na jednom parking prostoru", dodaju u saopštenju.

Kako navode, u vozilu su pronađeni predmeti i tragovi za koje se sumnja da su korišćeni prilikom krađe, a njihova veštačenja su dovela do identifikacije osumnjičenog D.S. (48).