Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“, u koordinaciji i saradnji sa Odsjekom za suzbijanje prekograničnog kriminala, juče su na graničnom prelazu Šćepan Polje sprečili krijumčarenje 25 kilograma marihuane i lišili slobode crnogorskog državljanina iz Zete.

Policijski službenici su na graničnom prelazu Šćepan Polje izvršili kontrolu lica S.V. (25) iz Zete, koji je upravljao vozilom marke „Jaguar“, crnogorskih registarskih oznaka, u vlasništvu drugog lica.

„Sa njim su se kao saputnici u vozilu nalazili A.M. (21), E.N. (22) i H.H. (22). Detaljnim pregledom vozila na drugoj liniji graničnih provera, skriveno u prostoru između naslona zadnjeg sedišta i pregrade prtljažnika, policijski službenici pronašli su 25 pakovanja obloženih PVC trakom sa sadržajem marihuane, ukupne težine oko 25 kilograma. O događaju je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem su nalogu od svih lica prikupljena obaveštenja, te je, po okončanju sprovedenih radnji, naloženo da se S.V. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navode u Upravi policije.

U nastavku aktivnosti povodom ovog događaja, a u saradnji sa postupajućim tužiocem, službenici granične policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koriste S.V. i A.M. u Zeti. Tom prilikom, u stanu koji koristi A.M. pronađen je novac u iznosu od 13.005,50 eura i 10 američkih dolara.

„Pronađeni novac je, po nalogu državnog tužioca, privremeno oduzet, a od A.M. i njegove majke prikupljena su obaveštenja, dok će se o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji događaja tužilac naknadno izjasniti“, ističu u saopštenju.